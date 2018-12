Kinderdorf-Team soll um eine vierte Familie erweitert werden

Dazu soll auch das Team noch professioneller aufgestellt werden, „damit die Kinderdorf-Mutter nicht allein gelassen wird“, sagt Zeliska. Generell werde es schwieriger Personal zu finden. Denn es ist kein Job wie jeder andere, der Lebensmittelpunkt muss im Kinderdorf sein. „Die Beziehungsqualität für die Kinder zur Kinderdorf-Mutter ist eine ganz andere als etwa zu Betreuern in einem Dienstrad“, sagt Zeliska. Derzeit wird eine Kinderdorf-Mutter ausgebildet.

„Unser Ziel sind vier Kinderdorf-Familien“, sagt Zeliska. Dazu werde es auch ein Team von Sozialpädagogen brauchen, die unterstützen. Doch auch wenn die Kinder hier in Pinkafeld leben, „das Ziel ist immer die Rückführung in die eigene Familie“, sagt Zeliska. Trotzdem gibt es genügend Anfragen und viel zu tun für die Kinderdörfer, was sich auch im Jubiläumsjahr – 2019 ist der 70. Gründungstag – nicht ändern wird.