Kinder entführt: Schuldspruch gegen Vater

Die Spannung vor dem Prozess am Landesgericht Eisenstadt war spürbar. Hatten doch Verwandte der Ehefrau des Beschuldigten eine Demonstration angekündigt. Dazu kam es nicht, die Verhandlung verlief dennoch turbulent. Richterin Karin Lückl drohte dem aufgebrachten Angeklagten, einem 30-jährigen Burgenländer, mehrmals damit, ihn aus dem Saal bringen zu lassen.

Die Vorgeschichte: Im Dezember 2017 wurden der Familie aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung ihre zwei Buben im Alter von zwei und elf Jahren abgenommen und die Obsorge dem Jugendamt Eisenstadt-Umgebung übertragen. „Weil es immer wieder Streitereien und körperliche Auseinandersetzungen in der Familie gab“, sagte eine Mitarbeiterin des Jugendamts vor Gericht. Die Kinder kamen in eine betreute Wohngemeinschaft in Spitzzicken, Bezirk Oberwart.