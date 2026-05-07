Kilger-Insolvenz: Ratschen in Deutsch Schützen wird verkauft

Im Insolvenzverfahren der Domaines Kilger GmbH & Co KG kommt Bewegung in die Verwertung von Vermögen im Burgenland. Die Liegenschaften in Deutsch Schützen, Am Ratschen 5 und 5a, werden zum Verkauf angeboten. Auf dem Areal befinden sich das Ratschen Restaurant sowie der Hotelbetrieb „Wohnothek“. Seit dem Konkurs des Betriebs stellt sich die Frage, ob es für diesen touristischen Leitbetrieb einen Neustart geben kann. Der Masseverwalter hat den Verkauf eingeleitet, die Details sind in der Ediktsdatei veröffentlicht (Link).

Zur Verwertung stehen drei Einlagezahlen in der Katastralgemeinde Deutsch Schützen. Die Grundstücke umfassen insgesamt 24.840 Quadratmeter. Laut einem vom Masseverwalter beauftragten Gutachten liegt der Verkehrswert der Liegenschaft bei 1,6 Millionen Euro. Der Gründer der Ratschen, Josef Wiesler, bewertet diesen Betrag in einem online Artikel auf ORF Burgenland als relativ niedrig. Nach seinen Angaben investierte der frühere Eigentümer Hans Kilger mehr als sieben Millionen Euro. Im Vergleich dazu wäre ein Verkaufspreis von 1,6 Millionen Euro ein „Schnäppchen“.

Kaufinteressenten können bis spätestens 15. Juni 2026 rechtsverbindliche, unwiderrufliche und bedingungsfreie Angebote beim Masseverwalter einbringen. Diese müssen einen Finanzierungsnachweis enthalten und eine Annahmefrist bis zumindest 31. August 2026 vorsehen. Interessenten stehen bereit Nach Ablauf der Frist sollen die drei Bestbieter zu einem freien Bieterverfahren eingeladen werden. Der Erwerb erfolgt unter Ausschluss von Gewährleistung und Haftung, jedoch mit grundbücherlicher Geldlastenfreistellung.

Nach Angaben von Wiesler gegenüber dem ORF haben sich bereits Interessenten gemeldet. Nicht nur er, sondern die gesamte Region hofft, dass es für die Ratschen einen erfolgreichen Neustart geben wird. So kam es zur Insolvenz Über die Gesellschaft mit Sitz im steirischen Gamlitz war im Februar ein Konkursverfahren eröffnet worden. Sie ist Eigentümerin der Liegenschaft in Deutsch Schützen. Die Ratschen-Betriebsgesellschaft selbst ist nach bisherigem Stand nicht insolvent und eine Tochter der Domaines Kilger. Bereits im März hatte es im Zusammenhang mit der Insolvenz Gespräche über mögliche Fortführungen einzelner Betriebe gegeben. Ziel war es, tragfähige Lösungen für möglichst viele Betriebe zu entwickeln und Arbeitsplätze zu sichern.