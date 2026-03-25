Domaines Kilger: So steht es jetzt um Jaglhof und Stupperhof

Im Fall des insolventen steirischen Weinguts Domaines Kilger ist Dienstagabend für einen weiteren Tochterbetrieb ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt worden.

Die Domaines Kilger Gastro GmbH aus Leibnitz mit dem " Jaglhof " und dem " Stupperhof " sind insolvent. Daran angeschlossen ist auch ein Ab-Hof-Verkauf sowie weitere gastronomische Dienstleistungen. Eine Fortführung wird angestrebt. 14 Dienstnehmer und gut 43 Gläubiger sind betroffen.

Angeboten wird eine Quote von 20 Prozent binnen zwei Jahren. Als Ursache wurde das "herausfordernde Marktumfeld der letzten Jahre" genannt. Insbesondere die Gastronomie- und Tourismusbranche sei von nicht unerheblichen strukturellen Veränderungen betroffen.

Steigende Energie- und Rohstoffkosten sowie ein anhaltend hoher Inflationsdruck hätten zu deutlich erhöhten Betriebskosten geführt, die vielfach nicht vollständig an die Gäste weitergegeben werden konnten.

Hohe Bilanzverluste auch schon in den Vorjahren

Hinzu komme ein verändertes Konsumverhalten: Gäste hätten zuletzt preissensibler reagiert, reduzierten Ausgaben für gehobene Gastronomie und konsumierten insgesamt zurückhaltender. Darüber hinaus hätten Unsicherheiten im wirtschaftlichen Umfeld sowie eine insgesamt schwächere Planbarkeit im Tourismus zu schwankenden Auslastungen geführt, hieß es weiter in der Begründung.