Kicker für 90 Minuten zu gewinnen

Thomas Herrklotz führt den Hund Gassi, Bernd Kager steht am Herd, Stefan Wessely schaufelt Schnee, Andreas Müllner wirft den Staubsauger an, Thomas Prisching liest aus dem Märchenbuch vor. Die Kicker des SV Oberwart haben nicht das Metier gewechselt, die Regionalliga Ost bleibt ihr Revier.

Doch für die außergewöhnliche Aktion, Mitglieder zu gewinnen, lassen sie gerne den Ball ruhen und schlüpfen in ungewohnte Rollen: „Werde SVO-Mitglied, gewinne einen Blau-Weißen“, heißt das Motto. „Wir läuten damit unsere Mitglieder-Aktion ein“, erklärt SVO-Obmann Michael Leitgeb. Die Idee dahinter: All jene, die bis 31. Dezember 2013 als zahlendes Mitglied des SV Oberwart registriert sind, können einen der Blau-Weißen – Spieler, Trainer und Funktionäre beteiligen sich – für eine Spieldauer (90 Minuten) zur freien Verfügung „gewinnen“. Alle Mitglieder kommen in einen Topf, zudem alle SVO-ler in einen anderen, ein Glücksengerl wird die Paarungen ziehen. Dann bleibt es dem Gewinner überlassen, sich eine Aufgabe auszudenken.

„Unmoralische Angebote sind natürlich verboten“, betont Leitgeb, „die Arbeiten sollten im Rahmen bleiben, ansonsten kann nach Belieben eingeteilt werden.“

Bis Ende Mai 2014 können die „Gewinne“ eingelöst werden.

Ob die Aktion so erfolgreich wird, wie die Spieler derzeit sind, wird sich zeigen: Der Auftakt in Retz wurde mit einem 3:0-Auswärtserfolg nach Maß gestaltet.Im Derby gegen Neuberg (Freitag, 19.30 Uhr) will die Guger-Elf nachlegen und die nächsten drei Punkte einfahren. Am Freitag gibt es übrigens etwas anderes zu gewinnen: Einen Audi Q5 für ein Wochenende. www.sv-oberwart.at