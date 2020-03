Coronavirus: Corona-Infizierte lag auf Intensivstation des KH Oberwart

Die Zahl der Erkrankten im Burgenland hat sich damit auf 17 Personen erhöht. 78 Personen wurden negativ auf COVID-19 getestet.

Auf behördliche Anordnung befinden sich derzeit 192 Personen in Quarantäne – neben den Erkrankten sind dies auch Personen, die zwar in Kontakt mit Erkrankten waren, aber keine Symptome zeigen. Hier ist die Quarantäne eine reine Vorsichtsmaßnahme, um 14 Tage lang den Gesundheitszustand der Personen zu beobachten. Aber auch Verdachtsfälle sind in häuslicher Quarantäne.