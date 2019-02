Kemetens Model-Export auf Kurzbesuch in Heidi Klums TV-Show

„Ich war im September beim Casting in München und bin aus einer Runde mit sechs anderen Mädchen direkt weitergekommen“, erzählt die 25-Jährige. Die erste Folge wurde am Donnerstag ausgestrahlt, nach vier Drehtagen war die Show für die Südburgenländerin jedenfalls vorbei. In der ersten Show war sie für einige Sekunden zu sehen, weiter kam sie nicht. „Ich bin in Berlin ausgeschieden. Das ist kein großes Drama für mich, ich habe die gewonnene Erfahrung sehr genossen. Dadurch haben sich für mich auch weitere Möglichkeiten in der Branche ergeben“, sagt die 25-Jährige, die sich ihre Jobs mittlerweile aussuchen kann. Ihre Modelkarriere startete die Südburgenländerin übrigens mit der Teilnahme an der Miss Burgenland Wahl.