Kein Stallbau ohne Bio-Siegel

Frau M. und ihr Mann sind Nebenerwerbslandwirte im Südburgenland. „Wir züchten vom Aussterben bedrohte Ziegen, Schafe und Rinder“, sagt die Bäuerin, die anonym bleiben möchte. Biobetrieb haben die beiden keinen, was bei neuen Stallbauten für die Familie problematisch werden könnte. Denn in Zukunft, gibt es im Burgenland nur mehr Baugenehmigungen für Bio-Stallungen. „Wir fühlen uns schon diskriminiert, weil wir nicht bio sind. Für uns wäre bio arbeitstechnisch nicht möglich. Unseren Tieren geht es trotzdem sehr gut“, sagt die Landwirtin. Sie sieht die Zukunft ihres Betriebs durch die Pläne der Landesregierung gefährdet.

Das Land will bis 2027 50 Prozent Bio-Betriebe im Land haben. Deshalb gibt es Maßnahmen: von 15.000 Euro Förderung für Landwirte, die auf bio umstellen, bis hin zu verpflichtenden Bio-Lebensmitteln in landesnahen Betrieben. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil will ein Bio-Vorzeigeland schaffen.