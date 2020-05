Kaufen, anstatt nur zu schauen

Auch im Oberwarter Einkaufszentrum „eo“ zieht man über den Einkaufssamstag positive Bilanz. „Wir hatten bereits zwei Stunden vor Geschäftsschluss eine stärkere Kundenfrequenz und mehr Umsätze als sonst“, sagt Centermanagerin Alexandra Wieseneder.

Tamara Straß aus Landsee, Bezirk Oberpullendorf,tätigte mit ihrer Mutter bereits erste Weihnachtseinkäufe in der Mattersburger Arena. „Wir erledigen die Einkäufe jetzt, damit wir vor Weihnachten keinen Stress haben“, sagt Frau Straß.

In den Bezirken Neusiedl, Oberpullendorf, Güssing und Jennersdorf sei das Interesse der Kunden an Weihnachtseinkäufen noch eher verhalten gewesen, heißt es von Seiten der Wirtschaftskammer. „Vor allem in den Innenstädten war noch nicht so viel los“, sagt WK-Sprecher Harald Schermann