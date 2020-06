Junger Meister wagt großen Schnitt

Den Chefton habe ich noch nicht drauf, aber der wird schon kommen", sagt Philipp Schulter und schmunzelt. Während viele Gleichaltrige in diesen Tagen als wichtigste Frage jene nach der Badehosen-Wahl für die Maturareise beantworten müssen, trägt der 20-Jährige bereits reichlich Verantwortung. Als einer der jüngsten Friseurmeister Österreichs in seinem eigenen Salon, dieser wurde vor Kurzem in Rudersdorf eröffnet.

"Ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllt. Ich hatte nie einen anderen Berufswunsch", stellt Schulter, aus Dobersdorf stammend, klar. Gelernt habe er sein Handwerk von der Pike auf bei Hans Pichler in Fürstenfeld. Drei Jahre dauert die Ausbildung, vom ersten Tag an habe er "alles ausprobieren dürfen". Seine jetzige Angestellte, Bianca, war dort seine Gesellin.

"Ich kann kreativ sein, mag den Umgang mit den Kunden. Außerdem gefällt mir, dass die Leute meine Handschrift auf ihrem Kopf tragen", erklärt der Südburgenländer die Faszination.

Der Meisterkurs war stets das Ziel, in Eisenstadt wurde schließlich dafür gepaukt und auch erfolgreich absolviert. Schwer sei er gewesen. "Es steckt einiges dahinter, ein Unternehmen zu führen", betont Schulter. Das eigene Geschäft zu eröffnen, stand erst in zehn Jahren auf der Lebensplanung, nun sei es doch schneller gegangen.