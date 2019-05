Jugendrotkreuz: Junge Retter feiern ihren 70. Geburtstag

Beim Festakt im Schloss Esterhazy am Freitag gab es von der Politik nur lobende Worte. So meinte etwa Landesrat Christian Illedits ( SPÖ) in Vertretung von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, dass „das Jugenrotkreuz dafür steht, was das Burgenland auszeichnet: Miteinander und Zusammenhalt“. Das lässt sich auch auf Österreich umlegen, engagieren sich doch bundesweit rund 3,5 Millionen Menschen ehrenamtlich – doppelt so viele wie im EU-Durchschnitt.

Das Rote Kreuz sucht freiwillige Mitarbeiter

Aber die Tendenz zeigt in eine andere Richtung: Während 57 Prozent der 60- bis 69-Jährigen freiwillig tätig sind, liegt dieser Anteil in der Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen laut einer IFES-Studie nur bei 43 Prozent. Deshalb wirbt das Rote Kreuz ab sofort mit dem Slogan „Wir haben die passende Jacke für dich!“ auf der Homepage www.passende-jacke.at verstärkt um junge Mitarbeiter. Präsidentin Pirringer appelliert: „Der Einsatz von Freiwilligen ist unverzichtbar, ohne ihren Einsatz würde vieles nicht wie gewohnt funktionieren.“