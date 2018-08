Jubiläum: 800 Jahre Weinbau in den „Lutschburger Hügeln“

Mehr als 100 Weine wird es zu verkosten geben. Im Zentrum steht die Rebsorte Blaufränkisch in allen Variationen. Neben den lokalen Tropfen wird es auch Weine aus Ungarn, Slowenien und der Slowakei geben. Der Jahrgang 2017 wird präsentiert. Ein dichtes Programm am Dorfanger in der Gemeinde beginnt am Freitag. Am Sonntag gibt es einen Frühschoppen und den Genussmarkt mit Bio-Produkten aus der Region. Der Höhepunkt des internationalen Rotweinerlebnisses, der „Blaue Montag“, bei dem 3000 Gäste erwartet werden, bildet den Abschluss.

www.rotweinerlebnis.at