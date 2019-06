Jois: Viele Ideen und ein Wahrzeichen

Es verbindet die Natur mit futuristischer Architektur. Im Zuge des Dorfentwicklungsprozesses entstanden weitere Ideen, wie eine Vinothek, eine Seniorenbetreuungsstätte oder ein Grillplatz. Großes Hauptthema war das geplante Gemeinde- und Veranstaltungszentrum, das in den kommenden Jahren errichtet werden soll, darin sollen auch die Vereine eine Heimat finden.

Dem Dorfentwicklungsteam gehörten zahlreiche Gemeindebürger aus den verschiedensten Bereichen an. In Arbeitsgruppen wurden Konzepte erarbeitet zu Themen wie Vereinsleben, Bildung, Generationen, Lebensqualität, Nachhaltigkeit, Regionalität, Soziales, Tourismus, oder Weinbau. Als Projektbegleiter fungierten Richard Artner und Alexander Kagl. Unter anderem waren Bürgermeister Hannes Steurer oder Gemeindevorstand Sascha Krikler als Vertreter der Gemeindeverwaltung dabei. „Es war mit Sicherheit einer der größten Beteiligungsprozesse in der Geschichte unserer Gemeinde. Die vielen Inputs sind eine Grundlage für die zukünftige Entwicklung von Jois“, sagt Dorfentwicklungsreferent Krikler.