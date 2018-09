Johann Fuchs wird Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien

Fuchs ist seit mittlerweile 25 Jahren Staatsanwalt. Seine Laufbahn begann er 1993 bei der Staatsanwaltschaft Wien, wo er sich unter anderem als Ankläger im Prozess gegen den Frauenmörder Wolfgang Ott einen Namen machte. Im August 1996 wechselte Fuchs zur Staatsanwaltschaft Eisenstadt, im Jänner 1997 zur Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt. Dort brachte er den ehemaligen Libro-Generaldirektor Andre Rettberg wegen betrügerischer Krida zur Anklage. 2003 wurde Fuchs zum stellvertretenden Leiter der Wiener Neustädter Anklagebehörde bestellt, ehe er von 2011 bis 2013 bei der WKStA tätig war. Zurück in Eisenstadt, wurde er im Herbst 2015 mit einem der wohl belastendsten Fälle seiner Laufbahn befasst – den Ermittlungen im Fall der 71 toten Flüchtlinge in einem bei Parndorf abgestellten Lkw. Weil die Menschen noch auf ungarischem Staatsgebiet erstickt waren, wurde die Causa später an die ungarischen Behörden abgetreten, wo auch der Prozess stattfand.