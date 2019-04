Jennersdorf: Zwei Großbrände ohne Verletzte - Ursachen bekannt

In Eltendorf kam es gestern, Sonntag, Früh in einem Wohnhaus zu einem Balkonbrand. Die Bewohner mussten evakuiert werden. Die Ursache war laut Polizei „eine subjektive Handlungsweise - also eine brennende Kerze, der Genuss einer Zigarette oder unsachgemäßer Umgang mit heißer Asche“, hieß es am Montag.