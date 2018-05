Jennersdorf wartet noch auf S7 und Bahn, Aufschwung spürbar

Der Bezirk Jennersdorf ist der Inbegriff einer strukturschwachen Region. Für Ewald Ulrich, der das Unternehmen ANA-U führt, ist das aber kein Hindernis, sich genau hier anzusiedeln: Im Herbst kommt neben Standorten in Gleisdorf, China und Japan ein neuer in Kalch hinzu. Ulrich, der in der Ortschaft aufwuchs, gründete das Unternehmen für Sicherheits- und Ausweiskartentechnik und ist weltweit tätig.

Das schnelle Internet habe die Ansiedlung möglich gemacht: „Vor zwei Jahren wurde das Breitbandnetz ausgebaut, das war ein Schlüsselkriterium“, sagt der Unternehmer. Außerdem gebe es genügend qualifizierte Arbeitskräfte, die aus dem Bezirk auspendeln. Zehn Arbeitsplätze will Ulrich schaffen, für einfache Arbeiter, Handwerker und auch IT-Spezialisten. „Es ist heute egal, ob ein Mitarbeiter in New York, Tokio oder Kalch sitzt, wenn er gut ist“, sagt Ulrich. Einzig das Internet müsse für Technologiefirmen wie ANA-U passen.