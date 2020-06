Jennersdorf: "Sparen auf Kosten der Bürger“

Wir müssen eh schon überall hinfahren, wenigstens die BH ist in der Nähe", sagt Evelyn Zotter aus Doiber, Bezirk Jennersdorf. Sie ist gegen die Zusammenlegung der Bezirkshauptmannschaften, sonst hätte sie an diesem Montagvormittag statt nach Jennersdorf nach Güssing fahren müssen.

Da stimmen ihr auch alle zwölf Bürgermeister des südlichsten Bezirkes zu. Die Bezirkshauptmannschaft müsse bleiben, nicht fusioniert werden, wie ein Bericht des Landesrechnungshofes empfiehlt. "Neben dem Gemeindeamt ist die BH eine der wichtigsten Anlaufstellen", sagt Franz Spirk, VP-Bürgermeister von Königsdorf. Auch Reinhard Knaus, SP-Bürgermeister von Mühlgraben, will die BH in Jennersdorf belassen, wie alle Ortschefs des Bezirkes bei einer Pressekonferenz am Montag verlautbarten.