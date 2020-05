Jennersdorf: Pädagogin wirft das Handtuch

Ich ziehe jetzt nach Wien. Dort habe ich auch schon eine Arbeit als Kindergartenpädagogin. Mein Dienstverhältnis mit der Stadtgemeinde Jennersdorf wurde per 30. September einvernehmlich gelöst." Das erklärte die Kindergartenpädagogin Kerstin Koren am Freitag bei einer Pressekonferenz in Jennersdorf , die sie gemeinsam mit SP-Landtagsabgeordneten Ewald Schnecker, dem Grünen Gemeinderat Robert Necker und Karin Hirczy-Hirtenfelder von der SPÖ-Jennersdorf gab.



Leicht fällt der Pädagogin der Abschied nach 15 Jahren nicht. Der Erlebte schmerzt. Es war der vorläufige Schlusspunkt einer monatelangen Auseinandersetzung im Kindergarten Jennersdorf - der KURIER hat berichtet. Es stand dabei auch der Vorwurf im Raum, eine Kollegin von Koren hätte ein Kind in der Kinderkrippe geschlagen. Eine Untersuchung der zuständigen Abteilung des Landes konnte die Vorwürfe jedoch nicht erhärten. Die Kinder hätten vor der Kollegin Angst gehabt, deshalb habe sie, Koren, schließlich den Bürgermeister und den Gemeinderat schriftlich über die Vorkommnisse verständigt - was Koren eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft einbrachte, die aber zurückgelegt wurde.