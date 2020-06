Jennersdorf: Ein Drittel des Bezirks im Netz

Laufend kommen Leute zu mir und beschweren sich über die schlechte Internetverbindung", erklärt Helmut Sampt, Bürgermeister von Neuhaus am Klausenbach, Bezirk Jennersdorf. Doch ein erster Schritt in Richtung Internet wurde nun abgesegnet. 700.000 Euro werden in den Ausbau im Bezirk Jennersdorf investiert.

In der Sitzung der Landesregierung wurden die nötigen Landesmittel freigegeben, der Bund – hier sei Minister Niki Berlakovich Partner und Motor für eine rasche Auslösung der Mittel – unterstützt ebenfalls dieses Projekt, sagt Sampt. 75 Prozent der Mittel stammen aus den Töpfen der EU.