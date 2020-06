Jahreskarte: Topticket gilt nicht für alle

Das kann es ja wohl nicht geben. Haben wir jetzt die Zweiklassen-Gesellschaft. Unsere Kinder müssen wöchentlich 23 Euro für ihr Busticket zahlen und bekommen dafür nur die Hin- und Rückfahrt", ärgert sich Helene Wegleitner aus Illmitz. Grund ihrer Verärgerung ist das Top-Jugendticket, eine Jahresnetzkarte für Schüler und Lehrlinge zum Preis von 60 Euro, mit der sie alle Linien innerhalb des Verkehrsverbundes Ostregion (VOR) benützen können.

Vor wenigen Tagen präsentierten Arbeiterkammer-Präsident Alfred Schreiner und Landeshauptmann Hans Niessl diese Errungenschaft, über die sich viele Eltern und Jugendliche freuten.

Doch das Top-Ticket kann nicht von allen in Anspruch genommen werden. Denn aus dem Bezirk Neusiedl am See pendeln viele Kinder ins Südburgenland, die dort die Kindergartenschule Oberwart, die HTL Pinkafeld, die Berufsschule oder die Landwirtschaftliche Fachschule besuchen. Sie nützen einen eigenen Bus, der nicht im VOR geführt wird und daher als "Gelegenheitsverkehr" gesehen wird.

"Mein Sohn besucht die HTL in Pinkafeld, der Sohn meiner Freundin die Berufsschule, ein weiteres Mädchen die Kindergartenschule Oberwart. Ein ganzer Stockautobus mit Schülern fährt wöchentlich in den Landessüden, und auf die hat man jetzt offenbar komplett vergessen", sagt Karin Leitner aus Illmitz. Rund 100 Kinder wären betroffen.