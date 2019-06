Jänner-Termin für Landtagswahl in Stein gemeißelt

Dass der Antrag abgeschmettert werden würde, war selbst Thomas Steiner klar: Er sehe „schon an den Gesichtern“ der SPÖ-Mandatare, dass sie nicht zustimmen, bekannte der ÖVP-Chef am Mittwoch im Landtag. Zuvor hatte er zum zweiten Mal in zwei Wochen gefordert, die „vorgezogenen Landtagswahlen am selben Tag mit der bevorstehenden Nationalratswahl im September 2019 durchzuführen“.

Die Argumentation des türkisen Frontmannes für seinen Dringlichkeitsantrag: Das Ibiza-Video, in dem der mittlerweile zurückgetretene FPÖ-Bundeschef Heinz-Christian Strache mit einer vermeintlichen russischen Investorin über Staatsaufträge für millionenschwere Parteispenden sprach, müsse wie im Bund auch im Land zur sofortigen Auflösung der Koalition und ehestmöglichen Neuwahlen führen.