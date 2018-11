Internet-Hype: Meme-Wirbel an den Schulen

Ein Rundruf bei burgenländischen Schulen ergab, dass Memes im heutigen Schulalltag allgegenwärtig sind. „Wir hatten im Vorjahr einen Fall. Dann habe ich alle Schüler bei einer Veranstaltung auf die Problematik hingewiesen und die Bilder waren innerhalb kürzester Zeit wieder verschwunden. Die richtige Aufklärung ist entscheidend“, sagt Andreas Lonyai, Direktor der Handelsakademie in Oberwart.

Dieser Meinung schließt sich auch Christian Ries, Leiter der Kriminalprävention im Landeskriminalamt Burgenland, an: „Es gibt Programme für Ober- und Unterstufe, wo wir versuchen, das Bewusstsein zu schärfen, dass man nicht alles, was man machen kann, auch machen darf.“ Generell sei das Bewusstsein dafür bei den älteren Schülern größer als in der Unterstufe. „Vielen jüngeren Schülern ist nicht bewusst, dass diese Postings teilweise ins Strafrecht gehen können.“

So geschehen etwa bei einem Fall an einer steirischen Schule, wo Bilder von Lehrerinnen auf nackte Körper von Pornodarstellerinnen montiert wurden. „Der Fall wurde damals medial flach gehalten, obwohl die Polizei eingeschaltet wurde. Der Schüler durfte dann zwar die Unterstufe abschließen, in der Oberstufe war er nicht mehr erwünscht“, erzählt ein Lehrer, der anonym bleiben möchte, im Gespräch mit dem KURIER. Ein anderer Pädagoge meint, dass „Schüler oft nicht sehen, wo der Spaß aufhört. Oft kommen wir Lehrer nur durch Zufall drauf, wir können ja nicht in die Handys reinschauen und das ganze Internet kontrollieren.“

Verbote seien jedenfalls nicht zielführend, sagt Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz: „Das verschlimmert die Situation, Aufklärung und Prävention sind sinnvoll.“ Deshalb habe es gestern auch ein Gespräch zwischen ihm und Landespolizeidirektor Martin Huber gegeben: „Wir werden die laufenden Programme und Vorträge verstärken, die ohnehin an allen Schulen angeboten werden. Soziale Netzwerke sind eine zunehmende Herausforderung im Bildungsbereich.“