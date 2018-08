Internationales Fest mit viel Lokalkolorit

Am Nachmittag ging es dann auch auf der Bühne los. Kaliber wie „Voodoo Jürgens“ und die Altrocker von „Ten Years After“ heizten das Publikum an. Als Hauptact standen „Lagwagon“ und „Sepultura“ auf der Bildeiner Hauptbühne. Heute, Samstag, steht am Vormittag das Literaturprojekt „Anschiffen“ am Pinkastrand am Programm. Intendant Christoph F. Krutzler lädt erstmals nur Frauen auf das Literatinnenfloß. Bei den Bands werden am Samstag der Musikverein Eberau mit einem Platzkonzert am Campingplatz dabei sein, ebenso wie „Calexico“ und „The Darkness“ bei der Hauptbühne, die das Festival beenden werden. Gefeiert wird noch länger mit „DJ Jörg“ im Stadl und natürlich am Campingplatz.