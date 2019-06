International begehrte Künstler erobern Lockenhaus

„ Lockerer und innerlich wie äußerlich aufgeheiterter hat man ein so individualistisches Künstlervölkchen selten einmal erlebt. Showgebärden sind in Lockenhaus allemal verpönt.“ Das schrieb die deutsche Wochenzeitung Die Zeit 1981 – das Jahr, in dem das Kammermusikfest Lockenhaus gegründet worden war. Seither kommen im Juli für zehn Tage international gefeierte Künstler und auch Publikum aus aller Welt in der 2.000-Seelen-Ortschaft am Fuße des Geschriebenstein zusammen, um Musik und Kultur abseits von jeglichen Zwängen zu erleben. Am Dienstag gewährten der Obmann des Vereins Kammermusikfest Lockenhaus, Erhard Busek, sowie Geschäftsführer Géza Rhomberg auf der Burg einen Ausblick auf die unkonventionelle Veranstaltung.