International agierende Schlepperbande gefasst

Koordination via Handy

Der 30-jährige Syrer hatte seinen Wohnsitz in Deutschland. Um die Schleppungen zu organisieren, war er immer wieder nach Österreich gereist, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten. Meist habe er die Schleusungen über sein Mobiltelefon „gemanagt“.

Nur an besagtem Tag im Dezember sei er selbst am Steuer gesessen. Die Staatsanwaltschaft (StA) Eisenstadt ermittelt wegen mehrerer Fakten gemeinsam mit den Behörden in Deutschland gegen den Drahtzieher. Derzeit werden Handyauswertungen vorgenommen.

140 mutmaßliche Flüchtlinge

Die StA Kempten ermittelt nun auch gegen 19 Verdächtige im Alter zwischen 21 und 44 Jahren. Sie sollen sich in mindestens 23 Fällen „des gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Einschleusens von Ausländern“ schuldig gemacht haben. Die 140 Flüchtlinge sollen vorwiegend aus Syrien stammen.

Die mutmaßlichen Schlepper seien sehr professionell vorgegangen, heißt es von der Anklagebehörde. Die Flüchtlinge hätten die Grenze meist zu Fuß passiert. Vor dem Schlepperfahrzeug sei jeweils auch ein Wagen gefahren: Dessen Fahrer sollte vor etwaigen Polizeikontrollen warnen.

Mehr Schlepper

Wie der KURIER berichtete, hat sich im Burganland 2020 nicht nur die Zahl der illegalen Grenzübertritte - im Vergleich zu 2019 - mit 3.100 Flüchtlingen verdoppelt. Auch die Zahl der Schlepper war im Vorjahr mit etwa 100 Verdächtigen um mehr als das Doppelte (2019 waren es 44 Verdächtige) gestiegen.

Während in den vergangenen Tagen laut einem Ermittler kaum illegale Grenzübertritte im Burgenland registriert wurden, habe es in den vergangenen Wochen hingegen zahlreiche Fälle gegeben. Das sei ungewöhnlich, da die Schleppungen in den Vorjahren meist im Herbst - und nicht im Winter - erfolgt seien.

Die Flüchtlinge kämen meist zu Fuß über die Grenze. Danach würden sie mit "Taxis" abgeholt. Bis zum Eintreffen der Schlepperfahrzeuge würden die Flüchtlinge immer wieder für einige Stunden in Waldstücken auf ihre Abholung warten. Vor allem im Mittel- und Südburgenland sind in den vergangenen Wochen immer wieder solche Fälle bekannt geworden.