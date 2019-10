Innovation mit langen Ohren im Südburgenland

Die weißen Kaninchen zaubert René Panner nicht aus dem Hut. Er züchtet sie in einem umgebauten Schweinestall in Neusiedl bei Güssing. Beim Innovationspreis der Landwirtschaftskammer Burgenland bekam er für seine Kaninchenzucht den ersten Preis. 26.598 Publikumsstimmen wurden online abgegeben, auch auf der Inform-Messe in Oberwart wurde gewählt. Den zweiten Platz holte Stefanie Biricz, mit „Produkten der Glücksziege“ und Platz drei ging an den Biohof Wolf, der „Gemüse- und Kräuterraritäten“ produziert.

„Es ist eine große Ehre, ich bin stolz, glücklich und dankbar, dass die Leute, so fleißig für mich abgestimmt haben“, sagt Panner im KURIER-Gespräch. Seinen Betrieb führt er im Nebenerwerb, das bleibt auch nach diesem Erfolg so.