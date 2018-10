Inge Posch-Gruska: Die höchste Rote der Republik

Unter die Leute bringen will sie auch ihre Überzeugung von der Notwendigkeit der Länderkammer, die mangels Kompetenzen (meist bloß aufschiebendes Veto gegen Gesetzesbeschlüsse des Nationalrats, Anm.) immer wieder in Frage gestellt wird. Anfangs auch von ihr: Als Posch 2010 vom Burgenländischen Landtag in den Bundesrat entsandt wurde, war sie „sehr unglücklich. Ich wollte damals im Landtag in Eisenstadt bleiben“.

Mittlerweile ist die 56-jährige bekennende Föderalistin Fürsprecherin des Bundesrats und hat auch von den anderen Spitzen der Republik nichts Gegenteiliges gehört. „Ich habe bei meinen Antrittsbesuchen bei Bundespräsident, Nationalratspräsident, Kanzler und Vizekanzler stets die Wichtigkeit des Bundesrats angesprochen und nirgends gehört, dass das nicht stimmt“, sieht die Rote die Länderkammer auch von Türkis-Blau nicht in Frage gestellt. Für Posch-Gruska verbindet der Bundesrat Gemeinden (viele Bundesräte sind Bürgermeister) mit Ländern und Bund.

Diese Mittlerrolle soll heute bei einem erstmals veranstalteten musikalisch-kulinarischen „Burgenlandabend“ im Bundesrat zelebriert werden.