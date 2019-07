Informationen aus der Slowakei: Kommt Breitspur bei Kittsee?

Seit die Pläne für ein Breitspurbahn-Terminal als Verlängerung der neuen chinesischen Seidenstraße publik wurden, herrscht Aufregung in der Region Parndorf. Die überparteiliche Bürgerinitiative (BI) gegen das Projekt hat eine Anfrage nach dem Umweltinformationsgesetz an das Verkehrsministerium (BMVIT) und die ÖBB gestellt – und fühlt sich durch die Antworten hingehalten: „Offensichtlich ist es nicht in deren Interesse, dass wir uns anhand konkreter Informationen auf das vorbereiten können, was kommen soll.“