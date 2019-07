Information des Landeshauptmanns oder rote Wahlwerbung?

Es gibt einen sicheren Indikator dafür, dass der Wahlkampf begonnen hat: Wenn Regierung und Opposition uneins sind, ob der Wahlkampf schon begonnen hat. Das passiert derzeit im Burgenland, wo am 26. Jänner 2020 ein neuer Landtag gewählt wird.

Stein des Anstoßes ist ein Brief von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil an alle Haushalte, der als amtliche Mitteilung gekennzeichnet ist. Der rote Landeschef ruft den lieben Burgenländerinnen und Burgenländern die Schwerpunkte seiner Agenda (vom Mindestlohn bis zur Biowende) in Erinnerung und lädt unter dem Motto „ Doskozil fragt nach“ zum Gespräch und zur Diskussion über aktuelle Fragen ein (Start der 11 Stationen umfassenden Tour durchs Land war Montagabend in Mattersburg). Während man im Büro des Landeschefs darin „nichts Verwerfliches“ erblicken kann, sehen ÖVP-Landesgeschäftsführer Christoph Wolf und Grünen-Chefin Regina Petrik dahinter bloß eine „schamlose Wahlwerbung für Doskozil auf Kosten der Steuerzahler“.