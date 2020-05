Inform: Neubeginn vollzogen

Also ich war sehr zufrieden, das Interesse der Besucher war groß, die Nachfrage entsprechend." Diese Bilanz zieht Wolfgang Ivancsics aus Ollersdorf nach der heurigen 41. Inform. Ivancsics erzeugt und verkauft Kachelöfen.



Positiv fällt auch das Resümee von Markus Tuider aus, dem Geschäftsführer und Veranstalter der Inform: "Ich bin überzeugt, dass die Marke Inform Zukunft und ein großes Potenzial hat." Dass Tuider das so betont, hat durchaus einen Grund. In den vergangenen Jahren ist die Inform fast schon zu Tode geredet worden. Für ihn war die Inform 2011 ein Schlüsselerlebnis: "Wenn das heuer nicht funktioniert hätte, dann hätte die Messe keine Zukunft gehabt."