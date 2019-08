Inform mit innovativen Ideen aus der Landwirtschaft

Auf der Inform in Oberwart werden jeden Messetag von 28. August bis 1. September fünf nominierte Betriebe am Innovationsstand der Landwirtschaftskammer mit ihren Produkten präsent sein. „Hier können die Landwirte mit den Besuchern in Kontakt treten, wir wollen ihnen eine größere Bühne bieten“, sagt Berlakovich. Noch bis 1. September können die Besucher entweder vor Ort auf der Inform oder online (bgld.lko.at/innovation) beim Innovationspreis „ Burgenland is(s)t innovativ“ abstimmen. Im Herbst findet dann die Preisverleihung statt.