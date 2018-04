Bürgerinitiativen wenden sich „hilfesuchend“ an Politik

Enttäuschung und Abbruch der Gespräche einerseits sowie Rätselraten und Warten auf ein Gespräch andererseits: So ist die Lage bei zwei gegen Verkehrsbelastung kämpfenden Bürgerinitiativen (BI) im Bezirk Eisenstadt-Umgebung.

Frust regiert bei der BI Großhöflein und Müllendorf, die einen wirksamen Lärmschutz entlang der Südostautobahn A3 fordert. Auch ein Gespräch mit der Autobahngesellschaft Asfinag am Dienstag habe nichts gebracht, resümiert BI-Anwalt Wolfgang List. Offenbar ist man über die bekannten Positionen nicht hinausgekommen – die BI will einen 3,2 Kilometer langen Tunnel, die Asfinag nur eine Lärmschutzwand (1 km lang, vier Meter hoch); auch die nur dann, wenn Land oder Gemeinden 16 Prozent der Wand-Kosten von 800.000 Euro übernehmen. „Jetzt sind ausschließlich Politiker am Zug, um den lärmgeplagten Bürgern zu helfen“, will sich List nun „hilfesuchend“ an Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) und Straßenbaulandesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) wenden.