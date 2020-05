In Rauchwart beginnt neue Ära

Eines ist schon vor der heutigen Bürgermeisterwahl im südburgenländischen Rauchwart klar - fast 94 Prozent wie bei der letzten Wahl wird es für die SPÖ diesmal nicht geben. Denn anders als 2007 geht in der Gemeinde im Bezirk Güssing am Sonntag auch ein Kandidat der Volkspartei ins Rennen. Und der 60-jährige Adolf Bauer sieht sich keineswegs als Zählkandidat, sondern er will gewinnen. "Ich rechne mir gute Chancen aus", sagt der frühere Werkstättenleiter, der sich derzeit im Vorruhestand befindet, zum KURIER. Den Hinweis, dass die SPÖ in der Ortschaft mit 450 Einwohnern im Gemeinderat über eine Dreiviertel-Mehrheit verfügt und acht der elf Mandate besetzt, kontert Bauer lapidar: "Das ist eine Persönlichkeitswahl". Und außerdem sei die Übermacht einer Partei schlecht.



Mit einer neuen Person tritt heute auch die SPÖ an. Nach dem Tod ihres Langzeit-Bürgermeisters Willibald Höchtl, 64, im vergangenen April möchte die 43-jährige Kindergartenleiterin Michaela Raber an die Spitze der Gemeinde und damit auch erste weibliche Ortschefin im Südburgenland werden. Obwohl sie die starke SPÖ im Rücken hat, bleibt sie vorsichtig: "Ich hoffe, dass ich am Sonntag gewinne", sagt die verheiratete Mutter einer erwachsenen Tochter.