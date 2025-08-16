Immobilien schnell finden und billig kaufen

Ganz im Osten Österreichs, zwischen den immer größer werdenden Speckgürteln von Wien und Graz liegend, war es schon immer relativ einfach, eine Immobilie zu erwerben. Denn laut einer Immoscout24-Trendstudie hatten im Burgenland nur 22 Prozent der Käufer Probleme, das passende Objekt zu finden – das ist der niedrigste Wert aller Bundesländer. Und die Preise sind sowieso die günstigsten in ganz Österreich, wie Analysen des Immobilienmarktes des ersten Halbjahres ergeben haben. Grundsätzlich zeigt sich ein differenziertes Bild: Während in den Städten und stark nachgefragten Seeregionen die Preise weiter hoch bleiben, ist in ländlicheren Bezirken leichte Entspannung spürbar.

Wohnungsmarkt Laut aktuellen Auswertungen von Immobilienscout und Remax liegen die Quadratmeterpreise für Eigentumswohnungen im Landesdurchschnitt bei rund 2.900 Euro – nur minimal über dem Vorjahreswert. Im Vergleich zu Wien (5.400 Euro) bleibt das Burgenland damit für Käufer attraktiv, auch wenn die Preisschere zwischen Nord- und Südburgenland deutlich aufgeht. Besonders gefragt sind weiter Eisenstadt, Neusiedl am See und Gemeinden im Speckgürtel zu Wien. Hier treiben die Nähe zur Bundeshauptstadt, die Verkehrsanbindung und die Freizeitmöglichkeiten am Neusiedler See die Nachfrage. In Neusiedl am See überschreiten Neubauprojekte die Marke von 4.000 Euro pro m2, während Bestandsobjekte knapp darunter liegen. Makler berichten, dass sich die Käuferstruktur verschiebt: Immer mehr Interessenten aus Wien suchen hier eine Haupt- oder Zweitwohnung.

Wohnungsmieten Auf dem Mietmarkt bleibt die Lage angespannt. In Eisenstadt und Neusiedl am See klettern die Mieten für Neubauten inzwischen auf bis zu zwölf Euro pro m2. Im ländlichen Raum liegen sie teils deutlich darunter – oft zwischen sechs und acht Euro. Allerdings ist das Angebot begrenzt, insbesondere bei leistbaren Kleinwohnungen. Diese Daten beziehen sich freilich noch auf die Zeit vor dem Auslaufen des Wohnkostendeckels per Ende Juni 2025. Seither gab es zum Teil große Sprünge.