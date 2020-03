Immer weniger Zuckerrüben im Burgenland

Fast drei Viertel der Rübenanbauflächen liegen in Niederösterreich und Wien. „Wir werden heuer ein Plus bei der Anbaufläche haben“, sagt Markus Schöberl, Geschäftsführer des Rübenbauernverbandes Österreich. Vor allem in Oberösterreich hätten sich einige Bauern gefunden, die auf Zuckerrüben setzen wollen, obwohl viele Landwirte in den vergangenen Jahren Totalausfälle hinnehmen mussten. „Derzeit gehen wir von einem Plus bei der Fläche von sieben bis acht Prozent aus“, sagt Schöberl. „Im Burgenland hat sich die Anbaufläche im Verhältnis zu den vergangenen Jahren halbiert , auf rund 2.000 Hektar“, sagt der Präsident der burgenländischen Rübenbauern Markus Fröch: „Wir sind unterwegs, wie die Staubsaugervertreter um noch mehr Bauern vom Anbau zu überzeugen.“ Hauptproblem im Burgenland ist das Verbot der Neonicotinoide bei der Beize der Rübensamen. „Das Insektizid darf in den anderen Bundesländern dank Sondergenehmigungen verwendet werden, bei uns nicht“, weiß der Rübenbauer.

Die meisten Landwirte habe der Verband im Seewinkel verloren. Durch fehlende Niederschläge und kostenintensive Beregnung der Kulturen sei der Anbau nicht mehr lukrativ. Wöchentlich erhalte die Vereinigung drei bis vier Kündigungen. Rund 350 Mitglieder bleiben noch im Anbau. „Einige neue sind auch dazu gekommen, aber eher im Mittel- und Südburgenland“, sagt Fröch.