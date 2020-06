Im Kern geht es um St. Martin

Franz Kern. Der Name ist Programm in St. Martin an der Raab. In der dritten Generation wird der Bürgermeistersessel beschickt.

"Das liegt bei uns in der Familie, mein Vater war zwölf Jahre Bürgermeister", erklärt Franz Kern senior im KURIER-Gespräch. Selbst 35 Jahre politisch aktiv, 20 davon als SP-Mann in der ersten Reihe, erfolgte vor Kurzem der geordnete Rückzug.

"Man hat mich zwar gebeten, noch einmal zu kandidieren, aber jetzt ist Schluss. Ich will noch etwas haben vom Leben", sagt der 69-Jährige.

Die Amtsgeschäfte werden übergeben. Mit dem Junior steht schon ein Nachfolger Gewehr bei Fuß, am kommenden Dienstag soll dieser im Gemeinderat (11 SPÖ, 10 ÖVP) offiziell gewählt werden.