Im Hafen der "Bio-Träume" angelegt

50.000 Tonnen Bio-Getreide - 20.000 davon kommen allein aus dem Burgenland - werden pro Saison verwaltet. Hauptsächlich Weizen, Roggen, Dinkel, Sonnenblumen, Sojakeime sowie Futtermittel. Der Jahresumsatz liegt bei 15 Millionen Euro. 1000 Vertragslandwirte beliefern derzeit 20 Übernahmestellen im ganzen Bundesgebiet.



"Wir nehmen eine Vorreiterrolle ein, schon jeder fünfte Bauer ist Bio-Landwirt", sagt der 27-Jährige. "In manchen Gemeinden des Burgenlandes sogar 100 Prozent." Österreich habe einen Überschuss, sei ein Exportland - Deutschland, Italien oder die Schweiz Hauptmärkte, in Frankreich will man sich künftig positionieren. Gepunktet werde mit Qualität, so der Junior-Chef, deshalb sei ihm auch vor den Mitbewerbern aus den neuen EU-Staaten nicht bange.



"Wir haben sehr strenge Kontrollen, vor und auch nach der Ernte", betont Pinczker. "Man kann die gesamte Produktionskette zurückverfolgen." Die Konsumenten und Handelspartner würden diese Informationen auch immer mehr in Anspruch nehmen.

"Der Preisunterschied ist da", weiß der Junior-Chef, aber dieser sei in der höheren Qualität und dem Umstand begründet, dass ein Bio-Landwirt nicht den großen Ernteertrag erzielen könne, wie ein Bauer, der konventionell mit Dünger arbeite.