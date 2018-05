Im Einsatz für die Kultur am Tag und in durchzechten Nächten

Seit seinem Wohnortwechsel nach Wien sei er nun besser vernetzt, wie er sagt: „Durch Disziplinlosigkeit und viele durchzechte Nächte ist es mir gelungen, ein solides Netzwerk aufzubauen.“ Gemeinsam mit Schauspieler Christoph Krutzler ist er am Kulturparkett der Bundeshauptstadt und darüber hinaus anzutreffen.

Auch dem Burgenland kehrt er nicht ganz den Rücken und ist im Kulturverein KUKUK in Bildein aktiv. Das Südburgenland sei ein fruchtbarer Boden für Kulturschaffende. „Aber sehr schwierig. Kultur braucht Synergien. Diese werden gerade im Südburgenland noch nicht ausreichend genützt“, attestiert Schütter. Die Vielfalt an Kulturveranstaltungen, die in der relativ kleinen Region produziert wird, sei beeindruckend. „Seitens der IG ist es uns ein Anliegen, die Rahmenbedingungen zu verbessern und einen Diskurs mit den politischen Entscheidungsträgern zu eröffnen“, sagt Schütter. Dabei will er nicht streiten, sondern konstruktiv Lösungen suchen.

In puncto Kunst setzt sich Schütter ein Ziel: „Ein ganzes Programm auf die Bühne bringen, 27 halbe hab ich schon.“