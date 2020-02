Illmitzer Winzer Willi Opitz kredenzt den Wein zum Brexit

„Das Abkommen über den Austritt ist unterzeichnet. Offen bleibt, ob die Folgen ,hard‘ oder ,soft‘ sein werden. An diesem historischen Tag gibt es in jedem Fall einen Sweet Brexit“, so Opitz. Es handelt sich um einen roten Dessertwein aus Syrah-Trauben ( Shiraz), die exakt am Brexit-Tag gekeltert wurden. Nicht nur die Residenz des Premierministers, Downing Street 10, sondern auch das Königshaus in England wird davon eine Kostprobe erhalten, denn Opitz hat Prince Charles schon persönlich getroffen, wie er erzählt. Im Rahmen des „Ethic Winemaking“ bringt er in Cornwall sein Wein-Know-How in der Produktion und Präsentation ein. Vor neun Jahren war er als Berater bei der Auspflanzung eines Weingartens dabei und wurde daraufhin persönlich in den Buckingham Palace eingeladen. „ Prince Charles ist ein sehr interessierter Agronom und es hat ihn sehr gefreut, dass jemand aus Österreich auf seinem Grund und Boden Wein macht – dort, wo es noch nie jemand zuvor versucht hatte“, berichtet Willi Opitz vom Treffen.