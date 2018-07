Illegaler Vogeltransport nach Spanien vereitelt

Meist sind es Hunde, aber auch Hühner und Hasen gehören zum bevorzugten Schleppergut, das der Polizei im Zuge der Grenzkontrollen gegen illegale Migration immer wieder wie nebenbei in die Hände fällt. Einen derartig tierischen Fang hat die Exekutive auch am Montag gemacht.

Beamte der Polizeiinspektion Kittsee haben gegen 20 Uhr einen spanischen Kleintransporter an der Nordost-Autobahn A6 angehalten und im Fahrzeug 19 Holzkisten mit 289 verschiedenen Vögeln sowie einen Kübel mit drei junge Papageien (Amazonen) vorgefunden. „Der 47-jährige spanische Lenker des Kastenwagens gab an, die für einen Zoo auf der iberischen Halbinsel bestimmten Vögel kurz zuvor auf einem Markt und von Privatpersonen in Nitra und Galanta in der Slowakei gekauft zu haben“, berichtet Oberst Helmut Greiner, Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland. Für die 3100 km lange Strecke hätte der Spanier wohl mehr als 37 Stunden gebraucht.