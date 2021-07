Illegale Grenzgänger: Zustrom hält weiter an

Die Polizei im Raum Oberwart reagiert mit einem Maßnahmenbündel. Einerseits wird bei Schwerpunktaktionen im Grenzraum Präsenz gezeigt. Dazu kommen noch verdeckte Ermittlungen. Und die Polizei appelliert an die Bevölkerung Wahrnehmungen über verdächtige Personen sofort zu melden. "Wir haben auch die ohnehin gute Kooperation mit den ungarischen Kollegen verstärkt", erläutert Aminger. So gebe es gemischte Streifen entlang des Grenzgebietes.



Die meisten der illegalen Grenzgänger - das Gros stammt aus Pakistan, Indien, Somalia und Afghanistan - kommen über Griechenland und die Balkanroute. Sie werden meist mit Lkw bis in Grenznähe transportiert. Von dort bringen sie Schlepper in der Regel bis zur Grenze und schicken sie zu Fuß Richtung Österreich. Trotz der Aufgriffe im Bezirk Oberwart, würden die meisten im Nordburgenland gemacht. In Summe seit Juli an die 200 illegale Grenzgänger.



Eine personelle Aufstockung bei der Polizei sieht Sicherheitsdirektor Aminger als unrealistisch an: "Das wäre Angelegenheit des Ministeriums." Sollte es in Oberwart, oder in anderen Bezirken zu einem verstärkten Auftreten illegaler Migranten kommen, sei es aber jederzeit möglich durch interne personelle Umschichtungen darauf zu reagieren: "Das ist auch anderswo gang und gäbe."