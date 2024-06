Hunderte illegal ausgesetzte Jundenten: VGT erstattet Anzeige

Hundert Jungenten tummeln sich eng beieinander am Komitatskanal , weit und breit keine Mutter in Sicht – ein Hinweis darauf, dass diese Tiere illegal ausgesetzt wurden.

Ähnliche Szenen spielen sich an der Leitha ab, wo ebenfalls Zuchtenten in die Freiheit entlassen und große Mengen an Futter ausgebracht wurden. Dieses Futter verschmutzt die Natur und zieht auch Ratten an.