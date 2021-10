Spatenstich

Vor Kurzem fand der Spatenstich für das Vorhaben etwas außerhalb von Strem statt. Der erste Schritt ist der Bau des Weinkellers für die Uhudlerproduktion. „Dort wollen wir auch einen Gastrobereich, in dem regionale und biologische Lebensmittel verarbeitet werden – es soll kein klassischer Buschenschank werden, sondern gehobenere regionale Küche“, verrät Legath.

Beim Bau sind dem Südburgenländer vor allem die Materialien wichtig – und der authentische Stil der Weingartenbauten. Die sollen aus der Region kommen. Jedes Kellerstöckl wird aus einer anderen Holzart errichtet, verputzt wird mit Lehm. „Ich wohne selbst seit 25 Jahren in einem Lehmhaus und das möchte ich auch unseren Gästen bieten“, schwärmt Legath: „Wer einen Tag Lehm geputzt hat, ist am Abend ein anderer Mensch.“ Auch dieses Erlebnis möchte er Interessierten bieten, die sich beim Bau einbringen wollen. Es gibt sogenannte Glückszertifikate, mit denen man nicht nur Nächte in den fertigen Kellerstöckln bucht, sondern auch das Projekt mitfinanziert. „Miet-Finanzierer“ erhalten während ihres Aufenthalts zehn Prozent Rabatt auf alles. Es gibt auch die Möglichkeit, selbst Uhudler-Frizzante herzustellen oder sonst im Betrieb mit anzupacken.