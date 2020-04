"Ich hoffe, dass alle Firmen überleben"

Land hat bisher 645.000 Euro für Betriebe freigegeben

Bis dato sind für das vom Land am 20. März aufgelegte Corona-Hilfsprogramm über 30 Millionen Euro mehr als 1.000 Anträge eingegangen. 82 Anträge wurden bisher von der Landesregierung abgesegnet, rund 645.000 Euro können ausbezahlt werden. Diese Zwischenbilanz zog Wirtschafts- und Arbeitsmarktlandesrat Christian Illedits ( SPÖ), der das von der Wirtschaftsservice Burgenland AG (WiBUG) organisierte Programm angestoßen hat.

Die Idee: Betriebe, die beim 38-Milliarden-Euro-Paket des Bundes leer ausgehen, sollen vom Land Hilfe bekommen. Bedarf ortet Illedits insbesondere bei Klein- und Familienbetrieben.

Im Detail sieht das Corona-Hilfsprogramm des Landes so aus: Kleine und mittlere Gewerbebetriebe können durch Haftungen unterstützt werden. Diese Maßnahme erfolgt über die finanzierenden Banken an die WiBUG. Haftungen für Tourismusbetriebe gewährt die Österreichische Hotel- und Tourismusbank. Das Land beteiligt sich am Programm und übernimmt die Zinsen für die Betriebe.

An kleine Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern werden als Soforthilfe Kleinkredite gewährt. Die Abwicklung erfolgt über die WiBUG.

Aus einem „Corona-Härtefonds“ erhalten Ein-Personen- und Kleinstunternehmen mit bis zu neun Mitarbeitern Soforthilfe. Bei existenzbedrohender Notlage können Miet- und Fixkosten von März bis Juni gestützt werden.

Informationen telefonisch unter 059010-2122 oder per eMail unter corona@wirtschaft-burgenland.at.