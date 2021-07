Hundeflüsterer achtet auf Seelenwohl von Vierbeinern

Cocker Spaniel Bailey hat immer alles gefressen, Jenny-Luna hatte höllische Angst vor Lärm, Labradorhündin Ronja ist gern widerspenstig und bellt ihre Besitzer an. Sie alle sind beim Larimar Hotel in Stegersbach, Bezirk Güssing, zu Gast mit ihren Frauerln und Herrln, sie nehmen an den ersten Hundeflüstererwoche teil. Gemeinsam warten sie auf Reinhard Mut – den Hundeflüsterer. Er begrüßt Vierbeiner und Zweibeiner herzlich, um zum Spaziergang aufzubrechen. „Es geht zu einem Kraftplatz, danach zum Schwimmteich“, erklärt der gelernte medizinische Heilmasseur und der einzige staatlich anerkannte Tierverhaltensenergetiker.

Claudia Schorna ist schon lange mit ihrem Bailey bei Mut in seiner Wiener Praxis Patient. „Sonst konnte mir keiner helfen. Bailey hat immer Kastanien und Tannenzapfen gefressen“, sagt die Tierliebhaberin. Nach kurzer Zeit beim Hundeflüsterer in Behandlung, hörte der Cocker Spaniel damit auf.

Miriam Klose schwört ebenfalls auf Mut. Ihr italienischer Hirtenhund hatte Angst vor Lärm. „Wenn jetzt ein Topf auf den Boden fällt, ist sie viel ruhiger“, sagt Klose.



Keine Wunder„Viele kommen mit ihrem Hund zu mir, wenn Hundetrainer und Tierarzt nicht mehr weiter wissen“, sagt Mut. Egal, ob „Dauerkläffer, Schnapper oder traumatisierte Tiere“, der Hundeflüsterer hat ein Händchen für die Vierbeiner und sich diesen Namen auch patentieren lassen. „Meistens arbeite ich mit Handauflegen, um die Yin-Yang Balance wieder herzustellen“, sagt Mut. Er zeigt seinen Klienten aber auch Techniken, wie sie den Hund selbst mit Massagen beruhigen können und gibt Tipps zur Erziehung und Ernährung.



Von Fernsehhundeflüsterern hält er eher wenig. „Die Leute kommen dann mit hohen Erwartungen zu mir, aber auch der Hund im Fernsehen verwandelt sich nicht von einem Tag auf den anderen“, erklärt Mut. Zwei, drei Sitzungen seien fast immer nötig. Selbst hält der Wiener mit seiner Frau einen Malteser-Westi Mix, namens „Schnucko“.



Gebissen wurde Mut noch nie, er sei schon als Kind gern in der Hundehütte gewesen. In Stegersbach endet die Hundeflüsterertour im Vierbeiner-Badeteich. Bailey schwimmt mehr als 20 Längen, Jenny-Luna überblickt das Treiben vom Rand aus, während Ronja ins Wasser springt und ihre Runden um den See dreht.

Wenn Herrl und Hund zufrieden sind, ist es auch Mut: „Denn glückliche Hunde machen keine Probleme.“ www.hundeflüsterer.at