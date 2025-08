Horst Leitner zurück bei den Gunners: Headcoach statt Manager

Die Unger Steel Gunners Oberwart stehen vor einem überraschenden Wechsel auf der Trainerbank. Matthew Otten , der das Team 2024 zum Meistertitel geführt hat, verlässt den Verein vorzeitig und nimmt ein Angebot aus der englischen SLB Superleague an. Die Entscheidung fiel kurzfristig: „Keine leichte Entscheidung“, hieß es intern, da der Vorbereitungsstart bereits bevorsteht und der Kader weitgehend geplant war.

Die sportliche Leitung reagierte rasch: Der frühere Erfolgscoach Horst Leitner übernimmt ab sofort die Doppelfunktion als Sportdirektor und Head Coach. Eigentlich war vorgesehen, dass Leitner nur als Sportdirektor zurückkehrt – eine Strukturreform, die bereits im Frühjahr angestoßen wurde.

Leitner: "Besonderer Moment"

„Dass wir mit Horst so rasch eine professionelle Lösung zur Verfügung haben, war in dieser Situation entscheidend“, so Gunners-Geschäftsführer Thomas Linzer. Er betont, dass der Trainerwechsel völlig unerwartet kam: „Wir hatten mit Otten fix für die neue Saison geplant.“ Dennoch habe man dem Wunsch nach einem ablösepflichtigen Wechsel entsprochen.