Doppelte Premiere bei viertem Meistertitel der Oberwart Gunners

Doppelte Premiere bei Finalsieg der Gunners

Den Gunners, die schon 2011, 2016 und 2024 triumphiert hatten, gelang mit dem 3:0-Gewinn der "best of five"-Finalserie zudem erstmals die Titelverteidigung. Eine Premiere in der Basketball Superliga (BSL) war nicht zuletzt, dass einander zwei burgenländische Teams im Finale gegenüberstanden. Für die unterlegenen Dragonz ist auch die Vizemeisterschaft der bisher größte Vereinserfolg. Die Landeshauptstädter sind erst seit 2022 in der obersten Spielklasse mit von der Partie.