Ein Unbequemer wird 50

Horst Horvath

Politisch groß geworden istbei den Roten Falken, die es heute nur mehr auf dem Papier gibt. Das findet er schade. „Aber die Parteien haben damals – wie heute – schon begonnen, goscherten, jungen Leuten den Hahn abzudrehen.“

Ob die SPÖ noch sozial ist? „In Teilbereichen schon, es könnte schlechter sein. Doch klare Aussagen im Sozialbereich etwa fehlen mir schon sehr.“ Es sei anscheinend wichtiger, Banken zu retten und „depperte“ Hubschrauber zu kaufen, anstatt für soziale Zwecke Geld auszugeben, so Horvath. Seinen 50. Geburtstag feiert er am Samstag. Mit bisher Erreichtem zeigt er sich zufrieden. Viele Projekte seien ihm geglückt. „Leiser“ wolle er treten. Er sei ja nicht mehr der Jüngste. „Raufen“ mit den Oberen sei „öd“ geworden. „Manchmal ist es halt ein Jammer“, sagt Horst Horvath, sagt „Zum Wohl“ und macht einen Schluck vom Seidl.

Zur Person: Horst Horvath Der schon verstorbene Sozialminister Alfred Dallinger wurde auf den Arbeitsmarktbetreuer Horvath in den 1980er Jahren aufmerksam. Eine nicht unwesentliche Connection war dadurch gegeben. So konnte Horvath schon in jungen Jahren auf ein beachtliches Netzwerk verweisen. Er gründete das Antifa Personenkomitee Burgenland, war aktiv dabei bei der Gründung des Roma Verein Oberwart, stand in der Mitte beim Organisationskomitee des Lichtermeers in Wien, renovierte das Jugendhaus Oberwart, heute OHO. Die edition lex liszt 12 geht ebenfalls auf seine Kappe. 2004 erhielt er das Ehrenzeichen des Landes Burgenland. Horst Horvath ist verheiratet und Vater von drei Kindern.