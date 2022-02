Hornstein: Rot und Türkis wegen Reihenhäusern bei Kreuzscheune über Kreuz

Die SPÖ hat jedenfalls beim Amt der Landesregierung eine Aufsichtsbeschwerde eingebracht und fordert die Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses, mit dem das Reihenhaus-Projekt genehmigt wurde. Eingebracht wurde die Beschwerde schon im vergangenen Mai, aber erst nach Urgenzen der Hornsteiner SPÖ habe man sich im Landhaus an den Akt „erinnert“, wird erzählt.

In der Zwischenzeit habe die örtliche SPÖ aber auch einen „renommierten Sachverständigen“ mit einem Gutachten beauftragt, sagt Schmitl: „Wir gehen aufgrund des Rechtsgutachtens davon aus, dass der Gemeinderatsbeschluss, den Bürgermeister Wolf herbeigeführt hat, rechtswidrig ist und daher aufzuheben sein wird“. Wolf solle den Bau sofort stoppen, bis eine Entscheidung der Aufsichtsbehörde vorliege.

Laut SPÖ widersprechen Lage und Verdichtung der Wohneinheiten der Entwicklungsplanung Hornsteins, zudem werde die Kreuzscheune durch die Reihenhäuser „entstellt“. Weitere Kritikpunkte: Die Zufahrten seien so eng, dass die Feuerwehr im Fall eines Brandes gar nicht zufahren könnte. Außerdem müssten die künftigen Bewohner der Reihenhausanlage bei der Ausfahrt mit ihren Pkw in die Raiffeisenstraße einmünden, was sie aber nicht dürften, weil in dieser Straße nur Anrainerverkehr erlaubt sei. Und last but not least seien die Häuser „mit einem Kaufpreis jenseits der 430.000 Euro nicht als leistbarer Wohnbau zu qualifizieren“, beklagen die Roten.