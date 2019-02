Holz-Lkw weiter im Stadtzentrum: Warten auf neue Verladestelle

Die mit Holz beladenen Laster kurven immer noch durch die Oberwarter Innenstadt. Seit Jahren soll die Verladung aus dem Zentrum absiedeln und nicht mehr am Oberwarter Bahnhof stattfinden. Einen Hoffnungsschimmer gab es im Sommer 2018, als das Land die Bahnstrecke Oberwart-Großpetersdorf kaufte. Der Kauf wurde in Rotentrum von Landeshauptmann Hans Niessl und FPÖ-Infrastrukturminister Norbert Hofer präsentiert. Ein neuer Standort für die Holzverladung an den Gleisen bei Rotenturm wurde damals bei der Firma Holz Fischer präsentiert. Der Betrieb hat nach der Zusage, dass die Holzverladung an den Gleisen nahe des Betriebs entsteht, eine Halle errichtet, da mehr Holz über die Schienen angeliefert werden sollte. Holz-Zug ist bis heute aber noch keiner gefahren. „Unsere Lagerhalle benutzen wir schon, Bahntransport haben wir noch keinen“, sagt Bernhard Fischer, Geschäftsführer von Holz Fischer.